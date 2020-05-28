E Devlet ile askerlik yeri son dakika sorgulama 2000/2 tertip! (MSB asal askerlik değişikliği ve sınıflandırılmış yükümlü)

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil sevk tarihleri de açıklandı. Birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubunda bedelli er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kişiler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, nisan grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.