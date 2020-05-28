E Devlet ile askerlik yeri son dakika sorgulama 2000/2 tertip! (MSB asal askerlik değişikliği ve sınıflandırılmış yükümlü)

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan tabloda askerlik yerlerinin 28 Mayıs Perşembe günü açıklanacağına yer verildi. Askere gidecekler için yapılan süreç değişikliği ve diğer detaylar haberimizde. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün son dakika duyurusu yapıldı ve 2020 celbi askerlik yeri sorgulama e Devlet giriş ekranı üzerinden erişime açıldı. Celp bilgileri yanı sıra sevk tarihi ve sınıflandırılmış yükümlü durumu da kesinleşti. 2020 yılı bedelli askerlik yerleri de aynı duyuru neticesinde açıklandı. Peki, 2000/2 tertip uzun dönem yedek subay, astsubay ve er yükümlüleri ve bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertip acemi birliği ve sevk tarihi gibi detaylar takvim.com.tr'de
BUGÜN AÇIKLANACAK
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerlerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü açıklanacağına yer verildi. Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet ve ASAL sayfası ile celbi ve bedelli askerlik yeri sorgulama hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.
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Açıklanan tabloda şu ifadelere yer verildi:
CELP İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
İŞTE SEVK TARİHLERİ
Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.
Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.
Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.
SEVK ÖNCESİ COVİD-19 TESTİ YAPILACAK
Asker adayları belirtilen tarihler içerisinde ASAL sevk başvurusu oluşturmak için e-devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklar.
Burada kendilerine sunulan covid-19 anketini doldurduktan sonra sistemin kendilerini yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına gidecekler.
Yönlendirilen sağlık kuruluşunda covid-19 testi yapıldıktan sonra kuruluştan test sonucunun çıkacağı tarihi ve bireysel izolasyonun nasıl yapılacağını öğrenecekler.
Test sonucunun öğrenilmesinin ardındansa eğer sonuç negatif çıkarsa yine e-devlet'e girilerek ASAL sevk başvurusu bağlantısına tıklanacak ve buradan belge alınarak birliğe katılış gerçekleştirilecek.
SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?
Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.
SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI
Yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil sevk tarihleri de açıklandı. Birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubunda bedelli er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kişiler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, nisan grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.
MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.
Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.
e-Devlet'ten sevk belgesini alanlara ödenecek yol ve iaşe parasının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PTT Matiklerden alabilecek. Yükümlülerin sevk belgeleri ise seyahat izin belgesi olarak kabul edilecek.