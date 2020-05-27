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    • 28.05.2020 05:15
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     Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis, ayağı kırılan kadını sırtında taşıdı! "Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz"

    'nün resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yapılan paylaşımda,  Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun ayağı kırılan kadını sırtında taşıdığı anların fotoğrafına yer verildi ve "Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz" açıklaması yapıldı.

    Polis ayağı kırılan kadını sırtında taşıdı

    Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir polisin, evde yalnızken düşerek ayağını kıran kadını sırtında taşıdığı anlar 'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, bir polis memurunun ayağı kırılan kadını sırtında taşıdığı anların fotoğrafına yer verildi.


    HEP YANINIZDAYIZ VE EMRİNİZDEYİZ
    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz" ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis, ayağı kırılan kadını sırtında taşıdı! "Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz"
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