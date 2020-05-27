Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir polisin, evde yalnızken düşerek ayağını kıran kadını sırtında taşıdığı anlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, bir polis memurunun ayağı kırılan kadını sırtında taşıdığı anların fotoğrafına yer verildi.

Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz.

Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz🇹🇷 pic.twitter.com/VLgY3tfgrA — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 27, 2020



HEP YANINIZDAYIZ VE EMRİNİZDEYİZ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz" ifadelerine yer verildi.