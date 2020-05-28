Askerlikte yasak olan şeyler nelerdir? Askerlikte kışlaya sokulması yasak olan eşyalar hangileri?

Askerlik erkek vatandaşların yapması zorunlu olan vatani bir görevdir. Her şeyde olduğu gibi askerlikte de belli başlı kurallar vardır ve bunlara uymak gerekir. Askerlikte kışlaya sokulması yasak olan eşyaların neler olduğunu öğrenerek yanınızda getirmemeniz daha iyi olacaktır. Askerlikte yasak olan şeyler nelerdir? Sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.
ASKERDE KULLANILMASI YASAK OLAN EŞYALAR
Telefon: Askerlikte kışlaya kameralı ve akıllı cep telefonu sokmak kesinlikle yasaktır, cezası vardır. Eskiden hiç telefona izin verilmezken şimdi esneklik yapılarak normal telefon kabul edilebilektedir. Kamerasız cep telefonları mesai, eğitim ve nöbet saatleri haricinde kullanılabilir, diğer zamanlarda yasaktır. Bu uygulamayla ile askerlerin motivasyonunun artması amaçlanmıştır.
Elektronik eşyalar: Kışlada elektrikli ve elektronik eşyaların kullanımı yasaktır. Elektrikle çalışançay ve kahve makinesi gibi eşyaları sokmak ceza alınmasına neden olur. Fotoğraf makinesi, kamera,ses kayıt cihazı ve radyo gibi eşyalar da güvenlik açığı oluşturacağı için yasaktır.
Gıda ve Besin: Dışarıdan alınan gıda ve besin maddelerinin denetimi oldukça güçtür ve zehirlenmelere sebep olabilir. Kışla içinde kantinde satılan yiyeceklerin tüketimi ve yemekhanede yemek yenmesi gerekir.
Yasaklı Yayınlar: Askerlik döneminde okumak istenilen kitabın komutana gösterilmesi gerekir ve komutan onayladığı takdirde geri alınabilir. Aksi takdirde terhis gününe kadar kitap komutanda kalır.
Kesici ve Delici Aletler: Kışlada kesici ve delici aletlerin kullanılması yasaktır. Çakı, bıçak, silah vb. aletler birçok askerin sağlığına zarar verebilir bu nedenle ciddi cezalar söz konusudur.
Uyarıcı Ve Uyuşturucu Maddeler: Sivil hayatta olduğu gibi askerlik süresince de uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanımı yasaktır. Ağrı kesici de dahil olmak üzere ilaç ihtiyaçları revirden temin edilmelidir.