Askerlikte yasak olan şeyler nelerdir? Askerlikte kışlaya sokulması yasak olan eşyalar hangileri?

ASKERDE KULLANILMASI YASAK OLAN EŞYALAR



Telefon: Askerlikte kışlaya kameralı ve akıllı cep telefonu sokmak kesinlikle yasaktır, cezası vardır. Eskiden hiç telefona izin verilmezken şimdi esneklik yapılarak normal telefon kabul edilebilektedir. Kamerasız cep telefonları mesai, eğitim ve nöbet saatleri haricinde kullanılabilir, diğer zamanlarda yasaktır. Bu uygulamayla ile askerlerin motivasyonunun artması amaçlanmıştır.



Elektronik eşyalar: Kışlada elektrikli ve elektronik eşyaların kullanımı yasaktır. Elektrikle çalışançay ve kahve makinesi gibi eşyaları sokmak ceza alınmasına neden olur. Fotoğraf makinesi, kamera,ses kayıt cihazı ve radyo gibi eşyalar da güvenlik açığı oluşturacağı için yasaktır.



Gıda ve Besin: Dışarıdan alınan gıda ve besin maddelerinin denetimi oldukça güçtür ve zehirlenmelere sebep olabilir. Kışla içinde kantinde satılan yiyeceklerin tüketimi ve yemekhanede yemek yenmesi gerekir.