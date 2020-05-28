Askerde telefon serbest mi? Kışlaya telefon sokulabilir mi? Askerde kullanılabilecek telefonlar hangileri?

Askercell ile yalnızca siz arama yapabilirsiniz. Aileniz ya da numaranızı bilen başkaları sizi arayamaz. Askercell servisinden faydalanabilmek için hattınıza bir paket tanımlamanız gerekiyor. Bu paketler Askercell servisine özel "İkili" ve "1000 SMS" paketleri olabileceği gibi, Turkcell'in Hazır Kart kullanıcılarına sunduğu diğer tüm paketler de olabilir. Ancak internet kullanımı olan bir paket alsanız bile Askercell hattınız bu özelliği kapatır ve interneti kullanamazsınız.

Ayrıca belirlediğiniz numaraların dışında da kimseye kısa mesaj gönderemezsiniz. Mesajınız gitmiş gibi görünse de karşı tarafa ulaşmaz ancak mesaj gönderim ücreti hattınızdaki lira bakiyesinden düşer.