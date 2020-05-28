Askerde telefon serbest mi? Kışlaya telefon sokulabilir mi? Askerde kullanılabilecek telefonlar hangileri? Askere gidecek gençler arasında yanıtı en çok merak edilen konulardan birisi kuşkusuz telefon kullanımı. Askerde sevdikleriyle konuşmak isteyenler telefon kullanımına dair kuralları merak ediyor. Kışlaya telefon sokulup sokulamayacağı merak ediliyor. İşte yanıtı!
ASKERDE TELEFON SERBEST Mİ?
Askerde akıllı telefon kullanmak yasaktır. Askere gittiğinizde, kamerası ve mobil internet özelliği olmayan bir telefon kullanmanız serbesttir. İnternet kullanımı, kamerası, müzik, radyo ve film oynatma özellikleri bulunmayan tüm telefonları askerde kullanabilirsiniz.
Askerde telefon kullanmak belli koşullara bağlı olarak serbest. Öncelikle askerde telefonunuzu kullanabilmek için bir Turkcell ürünü olan Askercell hattından almanız gerekiyor. Mevcut hattınızı ücretsiz olarak Askercell'e taşıyabileceğiniz gibi herhangi bir Turkcell bayisinden ya da askeri birliğinizden Askercell başvurusu yapabilirsiniz. Askercell'e başvuru yaparken, beş tanesi mobil, iki tanesi sabit hat olmak üzere toplam 7 numara belirliyorsunuz. Hattınızı kullanırken yalnızca belirlediğiniz bu numaraları arayabiliyor ve mesajlaşabiliyorsunuz. Bu Askercell hattınızla birlikte hem usta birliğinde hem de acemi birliğinde telefon kullanmanız mümkün.
Askercell ile yalnızca siz arama yapabilirsiniz. Aileniz ya da numaranızı bilen başkaları sizi arayamaz. Askercell servisinden faydalanabilmek için hattınıza bir paket tanımlamanız gerekiyor. Bu paketler Askercell servisine özel "İkili" ve "1000 SMS" paketleri olabileceği gibi, Turkcell'in Hazır Kart kullanıcılarına sunduğu diğer tüm paketler de olabilir. Ancak internet kullanımı olan bir paket alsanız bile Askercell hattınız bu özelliği kapatır ve interneti kullanamazsınız.
Ayrıca belirlediğiniz numaraların dışında da kimseye kısa mesaj gönderemezsiniz. Mesajınız gitmiş gibi görünse de karşı tarafa ulaşmaz ancak mesaj gönderim ücreti hattınızdaki lira bakiyesinden düşer.