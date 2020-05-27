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    • 27.05.2020 11:55
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    : ve 'dan Irak'ta nokta atışı operasyon! 5 terörist öldürüldü

    haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde ve 'in koordineli çalışmasıyla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

    MİT ve TSK'dan Irak'ta nokta atışı operasyon

    Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Milli İstihbarat Teşkilatının () koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığının () Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıya tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

    Açıklamada, harekat sonucu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MİT ve TSK'dan Irak'ta nokta atışı operasyon! 5 terörist öldürüldü
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