Kovid-19 sürecinde yollar boşaldı hava kirliliği azaldı

Coronavirüs dünyada büyük bir yıkım yaratırken, insanların evde kalmasıyla doğanın kendini yenilemesine yol açtı. Ülkemizde de vatandaşların Coronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalması; araç kullanımını büyük oranda düşürdü, havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı. İstanbul'da Hava Kalitesi İndeksi'nde 1 Ocak-27 Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 iyileşme yaşandı.
Kent genelinde pandemi öncesi 45-55 mikrogram/metreküp seviyelerinde olan partikül madde, 30 mikrogram/metreküpe indi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Dernek Başkanı Sadık Yurtman, "Hava, deniz, kara ulaşımı ve sanayi üretiminin azalması ile birlikte karbon salınım miktarı geriledi. Bu durum hava kirliliğini yüzde 20 aşağıya çekti. İstanbul Boğazı'nın daha mavi ve temiz kalması sonucunda yunusların danslarına şahit olduk" dedi.
EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ TEMİZLENDi
Araç trafiğinin olmaması, uçakların havalanmaması ekonomiyi etkiledi. Ancak Türkiye'nin 7 bölgesinin havası da denizi de temizlendi. Salgın sürecinde hava trafiği yüzde 86 azaldı.
İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azalmasıyla hem hava hem gürültü kirliliği adeta yok oldu.
BAYRAMA 14 KURBAN
81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kazalarda 14 kişi can verirken, 55 kişi yaralandı. Geçen yılki bayramda ise 83 kişi ölürken, 868 kişi de yaralanmıştı.
Kent genelinde pandemi öncesi 45-55 mikrogram/metreküp seviyelerinde olan partikül madde, 30 mikrogram/metreküpe indi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Dernek Başkanı Sadık Yurtman, "Hava, deniz, kara ulaşımı ve sanayi üretiminin azalması ile birlikte karbon salınım miktarı geriledi. Bu durum hava kirliliğini yüzde 20 aşağıya çekti. İstanbul Boğazı'nın daha mavi ve temiz kalması sonucunda yunusların danslarına şahit olduk" dedi.
EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ TEMİZLENDi
Araç trafiğinin olmaması, uçakların havalanmaması ekonomiyi etkiledi. Ancak Türkiye'nin 7 bölgesinin havası da denizi de temizlendi. Salgın sürecinde hava trafiği yüzde 86 azaldı.
İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azalmasıyla hem hava hem gürültü kirliliği adeta yok oldu.
BAYRAMA 14 KURBAN
81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kazalarda 14 kişi can verirken, 55 kişi yaralandı. Geçen yılki bayramda ise 83 kişi ölürken, 868 kişi de yaralanmıştı.