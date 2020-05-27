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    • 27.05.2020 14:02
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Demokrasi ve Özgürlük Adası paylaşımı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , bugün Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz" dedi.

    Bakan Albayrak'tan Demokrasi ve Özgürlük Adası paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , bugün Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz" dedi.

    İşte Albayrak'ın o paylaşımı
    4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz.

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