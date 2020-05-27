Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı vefat etti

Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
CANİ EVLAT
Edirne'de Fatma Günay (61), boğazı kesilerek katledildi. Oğlu Aykut'la birlikte 3 kişi gözaltında.
16 SANTİM KANAT
Osmaniye'de yayla evinin kapısında ilginç bir kelebek bulundu. 16 santimlik kanat açıklığı korkuttu.
CANİ EVLAT
Edirne'de Fatma Günay (61), boğazı kesilerek katledildi. Oğlu Aykut'la birlikte 3 kişi gözaltında.
16 SANTİM KANAT
Osmaniye'de yayla evinin kapısında ilginç bir kelebek bulundu. 16 santimlik kanat açıklığı korkuttu.