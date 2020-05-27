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    • 27.05.2020 Gazete
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    Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı vefat etti

    Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 27 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Karadayı vefat etti
    Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

    CANİ EVLAT
    Edirne'de Fatma Günay (61), boğazı kesilerek katledildi. Oğlu Aykut'la birlikte 3 kişi gözaltında.


    16 SANTİM KANAT
    Osmaniye'de yayla evinin kapısında ilginç bir kelebek bulundu. 16 santimlik kanat açıklığı korkuttu.
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