Corona salgını, ülkemizde kontrol altına alındı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte, kontrollü sosyal hayata geçiş başladı. Salgında ikinci bir dalga yaşanmaması için tüm hazırlıklar yapıldı. İlk olarak binlerce insanın kullandığı sosyal alanlarda sıkı tedbirler alındı. Dünyaca ünlü Antalya Konyaaltı Sahili'nde Corona telaşı vardı.
Her yıl tıklım tıklım olan sahilde şu önlemler alındı:
Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar yapıldı.
Alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek.
20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.
Sahilde sigara içmek de yasak.
'YARASA KADIN'DAN TEHLİKELİ UYARI
Çinli DR. Shi Zhengli yarasadaki virüsleri buldu. Korkuttu: Daha tehlikeli salgınlar kapıda.
'VAN' MINUTE
Van'da gizli taziye çadırları açıldı. 163 kişi daha Corona Virüsü kaptı. Kentte kayıp sayısı 10'a, vaka sayısı ise 478'e çıktı.
CUMA NAMAZI 29 MAYIS'TA
Diyanet, açıkladı: Cuma namazları 29 Mayıs'tan itibaren uygun camilerde kılınabilir.
SITMA İLACI YASAKLANDI
DSÖ, yan etkilerini hatırlattı. Corona tedavisinde Hidroksiklorokin kullanımını kaldırdı.
HAYAT ÇEMBERİ
PARK ve bahçelerde de Corona hazırlığı vardı. Paris ve New York'tan sonra İstanbul'daki Caddebostan Sahili'nde çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.
CAMİLER HAZIR
VİRÜS nedeniyle kapalı olan camilerin 29 Mayıs'tan itibaren açılması planlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı için uyarı afişleri hazırladı.
Üzerİnde şu ifadeler yer aldı: Camiye abdestli gelin. Maske takın. Seccade getirin. Sosyal mesafeye uyun. Hastalık belirtiniz varsa evde kalın.
BENZER MÜCADELE
Ordu'da tek yumurta ikizi doktorlar Onur ve Oğuz Şahin (29), virüse karşı omuz omuza mücadele etti. Her gün gelen hastalara COVİD- 19 testi yapıp, genel durumlarını inceledi. Onur Şahin, "COVİD- 19 vakalarında bir azalma olduğu gerçek. Ancak bitmiş değil. Halkımız tedbirleri elden bırakmasın" dedi.
CANKURTARAN
İzmir'de paramedik Can Dursun Yeşil (32), Corona'ya yakalandı. 14 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. Görevine geri dönen Yeşil, "Çifte mutluluk yaşıyorum"
GURUR TABLOSU
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgınla en ön saflarda mücadele etti. Koordinatörlüğünü yürüttüğü Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım'da verilen hayat kurtarma çabasına değindi.
"Ekibimle gurur duyuyorum. Yaklaşık 700 hasta tedavi ettik. Bu vakalarımızın yüzde 80-90'ını taburcu ettik" dedi. Pandemi Kulesi Yoğun Bakımlar Sorumlusu Doç. Dr. Deniz Erdem ise sürecin başından beri gönüllü çalıştıklarını söyledi.
Ankara Şehir Hastanesi, salgında adeta Corona üssü görevi üstlendi. Doktor ve hemşireler, canla başla mücadele etti. Ailelerinin hasretini çekti. Yüzlerce hastayı iyileştirip evlerine sağlıkla gönderdi.
47 BİN 831 KİŞİYE CEZA
81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece sona erdi. İçişleri Bakanlığı 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
121 BİN 507 HASTA İYİLEŞTİ
SAĞLIK Bakanlığı, son 24 saatte 948 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid- 19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.
TÜRKİYE'DEN ÇAD'A YARDIM ELİ
TÜRKİYE, Corona salgınında dünyaya şifa dağıttı. İhtiyacı olan ülkelere sağlık ekipmanları yolladı. Son olarak tıbbı malzemeleri taşıyan uçak, dün Afrika ülkesi olan Çad'a iniş yaptı. Tıbbi malzemeler arasında ambulans da vardı.