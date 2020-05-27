



GURUR TABLOSU

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgınla en ön saflarda mücadele etti. Koordinatörlüğünü yürüttüğü Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım'da verilen hayat kurtarma çabasına değindi.

"Ekibimle gurur duyuyorum. Yaklaşık 700 hasta tedavi ettik. Bu vakalarımızın yüzde 80-90'ını taburcu ettik" dedi. Pandemi Kulesi Yoğun Bakımlar Sorumlusu Doç. Dr. Deniz Erdem ise sürecin başından beri gönüllü çalıştıklarını söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi, salgında adeta Corona üssü görevi üstlendi. Doktor ve hemşireler, canla başla mücadele etti. Ailelerinin hasretini çekti. Yüzlerce hastayı iyileştirip evlerine sağlıkla gönderdi.



47 BİN 831 KİŞİYE CEZA

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece sona erdi. İçişleri Bakanlığı 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.



121 BİN 507 HASTA İYİLEŞTİ

SAĞLIK Bakanlığı, son 24 saatte 948 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid- 19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.









TÜRKİYE'DEN ÇAD'A YARDIM ELİ

TÜRKİYE, Corona salgınında dünyaya şifa dağıttı. İhtiyacı olan ülkelere sağlık ekipmanları yolladı. Son olarak tıbbı malzemeleri taşıyan uçak, dün Afrika ülkesi olan Çad'a iniş yaptı. Tıbbi malzemeler arasında ambulans da vardı.