CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiden kurulan iki yeni partiye olası bir erken seçimde tıpkı 24 Haziran seçimlerinde İyi Parti'ye olduğu gibi 'kiralık vekil' verebileceklerine ilişkin sözleriyle başlayan tartışma sürerken zillet ittifakının ortağı olmaya aday partilerden ilk vaatler de gelmeye başladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Meclis'in birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakmak olacak" şeklindeki sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.

FETÖ VE PKK'LILARI BİR PARMAK ŞIKLATARAK SERBEST BIRAKACAKMIŞ!

Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in youtube kanalında soruları yanıtlarken 'seçimi kazanırsa yapacakları ilk iş'in ne olacağını açıkladı. Babacan'ın sözleri zillet ittifakının ilk işinin terör örgütü FETÖ ve PKK'lıların serbest bırakma vaadini de gözler önüne sermiş oldu. Babacan bu yöndeki soruya "Ülkenin en önemli sorunlarından biri özgürlük. Bunu oluşturmak da siyasi irade meselesi. Bir parmak şıklatmadır, o kadar. Ve basın... Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, 'Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin' diyeceğiz. 'Biz artık size karışmayacağız', bu kadar basit. Hemen, sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste kim var kim yoksa hemen onların çıkması... Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması... Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın" yanıtını verdi.





OLASI İTTİFAK ORTAĞI KILIÇDAROĞLU'NDAN DA BENZER İFADELER

Kiralık vekil tartışması başlatarak kurulan iki yeni partiye de göz kırpan ve olası bir seçimde ittifak ortağı olabilmek için her yolu deneyeceğini gözler önüne seren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Babacan'ın sözlerine destek geldi. Kılıçdaroğlu dün katıldığı canlı yayında Babacan'ın "Meclis'in birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakmak olacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Orada askeri öğrenciler de var. Darbeciyi serbest bırakıyorsun da askeri öğrenciden ne istiyorsun? Askeri öğrenciye komutan talimat verir, 'Dışarı çıkın' diye, kendisi çıkmaz. Emir komuta zinciri vardır " ifadelerini kullandı.