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    • 26.05.2020 20:14
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.



    Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.



    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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