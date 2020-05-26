Normalleşme takvimi hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Dünyada ve Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Mart ayında koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok mekanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Yakın bir dönemde normalleşme planıyla ilgili önemli açıklamalar yapılmıştı. Peki, hayat ne zaman normale dönecek? Kapalı yerler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.