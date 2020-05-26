Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çok etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Belirli tarihler aralığında yaptığı güncellemelerle gündeme gelen uygulamaya kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir özellik gelecek. Beta olarak kullanıma sunulan bu özellikler programı kullanan kullanıcıların işine yarayacak. Peki, hangi özellikler geliyor? İşte merak edilen o özellikler...

BİLGİSAYARLARDAKİ KULLANIMLARDA SİYAH MOD ÖZELLİĞİ

Geçtiğimiz aylarda telefonlar için Dark Mode/Karanlık Mod özelliği aktif edildi. Bilgisayardan kullanılan WhatsApp Web için de müjdeli haber geldi. Dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği WhatsApp Web'e de geliyor. WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında daha rahat olacak.