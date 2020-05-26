Son olarak İstanbul Hakimi Katibe Zeynep Çiftlik 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesinin önce görevden uzaklaştırılmasına ardından da meslekten çıkartma kararı verildi.

SOHBET ADI ALTINDA TALİMAT VİDEOLARI

Şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda; imaj dosyası içeriğinde silinmiş veriler kısmında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in sohbet/ders/vaaz şeklinde tabir edilen aslında örgüte ilişkin talimatlarının iletildiği sohbet adı verilen "bam teli" isimli iki adet video dosyasının depolandığı ve 29/04/2014 tarihinde silindiği, hardiskin takılı olduğu bilgisayarda "ab10289" isimli kullanıcısının masa üstünde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in sohbet/ders/vaaz şeklinde tabir edilen "bam teli" isimli video dosyalarının depolandığına ilişkin log kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin eşi olan Yılmaz Çiftlik hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17/07/2017 tarihinde alınan savunmasında; eşi olan Katibe Zeynep Çiftlik'in hakim olarak görev yaptığını, kendi adına kayıtlı olan ve ByLock kullanıldığı tespit edilen 0507 610 .. .. numaralı telefonunun eşi Katibe Zeynep Çiftlik tarafından kullanıldığını, kendisi ile bir defa görüştüğünde bu programı hakim Murat'ın yüklediğini ve söz konusu programı fazla kullanmadığını sadece iki defa kullandığını söylediği anlaşıldı.

Yılmaz Çiftlik'in Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/410 Esas sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılaması sırasında alınan savunmasında önceki beyanlarını kabul etmeyerek 0507 610 .. .. numaralı telefonunu kendisinin kullandığını, ByLock kullanmadığını, bahse konu telefonu da eşinin hiç kullanmadığını iddia ettiği anlaşıldı.

BYLOCK YÜKLÜ TELEFONU KULLANMIŞ

Bahsi geçen hatta ait HTS ve CGNAT kayıtlarından hattın Katibe Zeynep Çiftlik tarafından kullanılmadığı belirlendi. Çiftlik'in bu numarayı hakim olarak görev yaptığı dönemde Hakimler ve Savcılar Kuruluna UYAP üzerinden sunmuş olduğu mal beyanında iletişim numarası olarak verdiği gibi Hakimler ve Savcılar Kurulunun sistemlerinde söz konusu numaranın şüpheliye ait iletişim numarası olarak kayıtlı olduğu, ayrıca telefonun Katibe Zeynep Çiftçi'nin görev yaptığı ilçelerden baz verdiği saptandı.

Şüphelinin ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğundan bahisle 667 sayılı KHK ile kapatılan Kural Hukukçular Birliği Derneğine üyelik kaydı bulunduğu, kaydedildi. Eski Hakim Çiftçi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DİLEK YAMAN/SABAH