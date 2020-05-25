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    • 25.05.2020 11:17
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    Son dakika: açıkladı: geliştiriliyor

    Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çocuklara yönelik 'nin ilk 'nın geliştirildiğini bildirdi.

    Bakan Selçuk açıkladı: Türkiye'de bir ilk

    Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli çocuklara yönelik "'de ilk" olma özelliğini taşıyan çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

    Bu kapsamda Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Çalıştayı düzenlendiğini aktaran Selçuk, "Gelişimi risk altında olan veya hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği bulunan çocuklarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, izleme ve takip mekanizmalarının belirlenmesi için yaptığımız çalıştay yol haritamız olacak." ifadelerini kullandı.

    Selçuk, risk tespitinde aile, çocuk ve toplumsal risklerin birlikte ele alınacağına işaret ederek ilk olarak erken müdahale ile ilgili göstergelerin oluşturulacağını aktardı.

    Erken müdahaleden sorumlu kurumlar arasında işlevsel bir ortak veri tabanı oluşturmayı da hedeflediklerini belirten Selçuk, "Erken müdahaleden sorumlu kurumların bir arada çalıştığı sistematik ve bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattık." açıklamasında bulundu.

    ÜNİVERSİTEDE İLGİLİ BÖLÜMLERİN MÜFREDATLARINA İLİŞKİN YÖK'LE GÖRÜŞÜLÜYOR
    Bakan Selçuk, programın eğitim boyutuna ilişkin ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlara erken müdahale ve aile temelli yaklaşımlara yönelik derslerin eklenmesi için ile görüştüklerine değindi.

    Öte yandan Bakanlık, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan hane ziyaretlerinde erken müdahale programlarına işlevsellik kazandırmaya yönelik çalışmalara da başlayacak.

    Erken müdahale kapsamında değerlendirilen bebeklerin ailelerini desteklemeye yönelik 2019'da hayata geçirilen Gündüz Bakım Evlerinin niteliği de artırılacak.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor
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