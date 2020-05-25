20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?



0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıktı.

Yeni haftada 20 yaş altı olanların ne zaman sokağa çıkacağı belli değil ancak; kurallara riayet düzeyine bakarak, bu hafta da aynı uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor.



0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

Konuya dair son dakika detayları olursa haberimizden bulabilirsiniz.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.