20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüs salgınından dolayı 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve uzun süredir bu şekilde devam ediyor. ülkemizdeki vaka sayılarının azalmasıyla normalleşme takvimi de devreye sokulmaya başlandı. Bu kapsamda 20 yaş altı vatandaşlara belli gün ve saatler arasında sokağa çıkma izni verilerek esnetilme yapıldı. Peki bayramdan sonra normale dönecek mi? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 0-14 yaş arası ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma yasağının biteceği tarih belli oldu mu?
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıktı.
Yeni haftada 20 yaş altı olanların ne zaman sokağa çıkacağı belli değil ancak; kurallara riayet düzeyine bakarak, bu hafta da aynı uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor.
0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.
Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.
Konuya dair son dakika detayları olursa haberimizden bulabilirsiniz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.
İSTİSNA DURUMLAR NELERDİR?
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.