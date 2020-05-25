Birleşik Arap Emirlikleri'nden 'Türk İHA'sı yalanı!

16 Mayıs 2020 tarihinde Hafter milisleri Türkiye'ye ait İHA'yı düşürdüklerini iddia ettiler. Dünya basınına bu haberi servis eden BAE de işin içine girdi.

Libya'da düşen İHA'nın fotoğraflarının ortaya çıkması, görüntünün Wing Loong 2 İHA'larına ait olduğu gösterdi.

2 GÜNDE 2 İHA DAHA DÜŞTÜ FOTOĞRAFLAR GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hafter milisleri 23 Mayıs ve 24 Mayıs'ta 2 İHA daha düşürdü. Sahte propaganda yapan BAE, bir kez daha Türk İHA'sı Bayrak TB2 düşürdüklerini iddia etti.