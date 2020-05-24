Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hatlar neden çekmiyor? Şebeke sorunu var mı?

RAMAZAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?



Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan salı gecesi 00.00'da sona erecek.



Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bayramda market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerin sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapabilecek.