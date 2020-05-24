Bayramda mezar ziyareti yasak mı? 2020 Ramazan Bayramı’nda mezarlıklar açık mı?

Bayramda mezarlıklar açık mı? Sorusu arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Her ilden vatandaşlar bayramda mezar ziyaretinin yasaklanıp yasaklanmadığıyla ilgili resmi bilgileri araştırıyor. Corona virüs salgınının yavaşlaması için bayram boyunca sokğa çıkma yasağı ilan edildi. Peki İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede mezarlık ziyaretiyle ilgili nasıl bir karara yer verildi? 2020 Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar ziyarete açık olacak mı?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA MEZARLIK ZİYARETİ YASAK MI? ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLEBİLECEK Mİ?
Bayram günlerinde mezarlık ziyareti yapmak birçok ilde yasaklandı. Tüm vatandaşların sosyal mesafe ihlalinin önüne geçilmesi adına mezarlık ziyaretleri ertelendi.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, Ramazan' da alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderilmişti. Ramazan genelgesinde Ramazan boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanacağı mezarlık ziyaretlerinin kontrollü yapılacağı bildirilmişti.
Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır."
Ülkemizin 81 ilinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyecek. Mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
Mezarlık ziyaretli ile ilgili düzenlemeler İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekli gördüğünde mezarlıklara girişleri yasaklayabilecek.