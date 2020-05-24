Bayramda mezar ziyareti yasak mı? 2020 Ramazan Bayramı’nda mezarlıklar açık mı?

24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır."



Ülkemizin 81 ilinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyecek. Mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.



Mezarlık ziyaretli ile ilgili düzenlemeler İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekli gördüğünde mezarlıklara girişleri yasaklayabilecek.