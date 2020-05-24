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    • 24.05.2020 16:40
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    Valisi'nden 65 yaş ve üstüne bayram sürprizi

    Valisi , evlerinden çıkamayan kronik rahatsızlıkları bulunan ve 65 yaş üzeri vatandaşları unutmayarak bayram sürprizi yaptı. Tunceli’de Vefa Destek Gruplarında görev yapanlar aracılığıyla bayrama özel kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzeri yaşlılar için çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılıkları dağıtıldı.

    Tunceli Valisi'nden 65 yaş ve üstüne bayram sürprizi

    Valisi bayramda kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara sürpriz yaptı. Sabah saatlerinde Vefa Destek Grubu gönüllüleri tarafından çiçeklerle süslenen bayram kahvaltıları evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaştırıldı.

    BAYRAMDA UNUTULMADILAR
    Sürprizi sosyal medya hesabından paylaşan Tunceli Valisi Sonel şu ifadeleri kullandı; Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar;65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılarını bıraktılar

    Atakan Irmak/Tunceli

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