Tunceli Valisi'nden 65 yaş ve üstüne bayram sürprizi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel bayramda kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara sürpriz yaptı. Sabah saatlerinde Vefa Destek Grubu gönüllüleri tarafından çiçeklerle süslenen bayram kahvaltıları evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaştırıldı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar;65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılarını bıraktılar.🇹🇷

VSDG❤️#EvdeKalTunceli pic.twitter.com/OyYTN1S6pr — Tuncay Sonel (@tuncaysonel) May 24, 2020

BAYRAMDA UNUTULMADILAR

Sürprizi sosyal medya hesabından paylaşan Tunceli Valisi Sonel şu ifadeleri kullandı; Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar;65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılarını bıraktılar

Atakan Irmak/Tunceli