Eczaneler çalışıyor mu? Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda 65 yaş üstü kaç saat sokağa çıkacak?

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüsün yayılma hızını azaltmak amacıyla alınan bu önlemde bazı yerler çalışmalarına devam ediyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler? Bayramda eczaneler açık mı? İlaç almak ya da farklı sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler eczanelere ulaşabilecek mi? Pek çok ilden vatandaşın merakla araştırdığı diğer konu ise bayramda 65 yaş üstünün sokağa ne zaman çıkacağı oldu. Tüm bilgileri haberimizde derledik.
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Bayram da tüm eczaneler açık olmasa da nöbetçi ezcaneler hizmet verecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. 23-26 Mayıs'ta vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,
Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir) ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.