'TÜRK VETERİNERLER CİDDİ ALT YAPIYA SAHİP'

Türkiye'de veteriner hekimler tarafından koronavirüs aşısının bulunacağına dair hiçbir şüphesinin bulunmadığını dile getiren Aşkaroğlu, "Bunlar 120 yıllık enstitüler. Cumhuriyetin başından beri var olan enstitülerimiz. Ve şu anda bir çok aşıyı, anti-serumları, kitleri üretiyorlar. Yani bilgi birikimi var, teknolojik alt yapıları var. Buna muktedirler. Ama buradaki problem aşının hem uygunluğuyla ilgili test sürecinin uzunluğu hem de bu tip özellikle solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında genetik mutasyonunun çok fazla olması. Halkımız şundan endişe etmesin ki Türk veteriner hekimler gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimine ve alt yapıya sahipler. Türkiye'nin geneline yayılmış 8 bölge veteriner kontrol araştırma enstitüsünün 3'ünde biyogüvenlik güç seviyesindeki laboratuvarlar mevcut ve buralarda çalışılıyor, bu büyük bir şans. Bundan dolayı olumlu bir sonuç alınacaktır diye düşünüyorum" dedi.