Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi sorunu!

Corona virüs salgını mücadelesi kapsamında 2020 Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağından dolayı evde geçiriliyor. Vatandaşlar vaktinin çoğunu sosyal medya hesaplarında geçiriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren hesaplarında sorun yaşayan kullanıcılar Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Sorusunu sormaya başladı. Instagram akış yenilenemedi sorunu ile birlikte paylaşım yapılmadı. Bildirimler zaman zaman gelirken çoğunlukla aktif değildi.
INSTAGRAM, WHATSAPP, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Bayram yoğunluğundan dolayı sosyal medya hesaplarında sorunlar yaşanıyor. Sevdiklerinin bayramını sosyal medya hesaplarından kutlamak isteyenler ulaşamamakla karşı karşıya kalıyor. Telefon hatlarında da aynı sorun baş gösteriyor. Yapılan resmi bir açıklama olmasa da çoğunlukla yaşanan Instagram, Whatsapp, Facebook güncel verilere ulaşamama sorununun günün ilerleyen saatlerinde azalması bekleniyor.
INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur. Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.