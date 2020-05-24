AVM'LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs'ta gönderdiği genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve esasları içeren genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM'lere alınmayacak.

AVM'lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da "siperlik" adı verilen yüz koruyuculardan kullanacak. AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM'yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalabilecek.