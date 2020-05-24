



Törenin ardından Akar ve komutanlar, İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na geçti. Mehmetçikle bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesi, böylece Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kara, deniz ve hava birliklerinde görevli askerlerle bir araya gelerek onların bayramlarını kutlamış oldu.





