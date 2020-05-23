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    Son dakika: ’ndaki 3 Haziran’da yıkılacak

    Son dakka haberi... ’nın ’nde bulunan ’nün eşsiz koyu ’ndaki beton yapılaşma adeta görenlerin içini sızlatmıştı. Muhteşem doğanın içerisine yapılan beton binanın İstanbullu işadamı C.E.’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. nın 3 Haziran günü yıkılmasına karar verildi. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecek. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

    Karar verildi! 3 Haziran’da yıkılacak

    'nın 'nde bulunan 'nün eşsiz koyu 'ndaki beton binA muhteşem doğaya bir hançer gibi saplandı.

    300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürdü.

    Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirdi. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istedi.

    BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ
    Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu işadamı C.E… İşadamı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış.

    YIKIM KARARI VAR AMA UYGULANMIYOR
    Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenildi. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, nın olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlendi.

    nın 3 Haziran günü yıkılmasına karar verildi. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecek.

    Haberler Güncel Son dakika: Molla İbrahim Koyu’ndaki kaçak yapı 3 Haziran’da yıkılacak
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