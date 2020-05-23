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    • 23.05.2020 12:35
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell'le meselesini görüştü

    Son dakika herine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ile telefonda görüştü. Görüşmede 'in 'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas!

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, 'in 'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye- ilişkileri ele alındı.

    İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI "İLHAK" PLANI
    ABD Başkanı 'ın İsrail Başkanı ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

    ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

    Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü
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