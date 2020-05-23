Aşkınan çalışan yorulmaz!

Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22.

Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor.

Allah onu başımızdan eksik etmesin.

Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun ❤️ https://t.co/uoGkmjd0Ui