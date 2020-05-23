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    • 24.05.2020 03:51
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan mesajı

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sebebiyle bir mesaj yayınladı.

    Altun'dan Ramazan Bayramı mesajı
    İletişim Başkanı , resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sebebiyle Başkan 'ın tweetini alıntılayarak bir mesaj yayınladı.



    İletiişim Başkanı Altun yaptığı paylaşımda, "Aşkınan çalışan yorulmaz! Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22. Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.


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