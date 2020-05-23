İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan Bayramı sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak bir mesaj yayınladı.
İletiişim Başkanı Altun yaptığı paylaşımda, "Aşkınan çalışan yorulmaz! Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22. Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
Aşkınan çalışan yorulmaz!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 24, 2020
Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22.
Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor.
Allah onu başımızdan eksik etmesin.
Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun ❤️ https://t.co/uoGkmjd0Ui
İletiişim Başkanı Altun yaptığı paylaşımda, "Aşkınan çalışan yorulmaz! Birazdan şafak sökecek. Saat 03.22. Cumhurbaşkanımız canla başla çalışmaya devam ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bayramınız, Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.