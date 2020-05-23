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    • 23.05.2020 11:12
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Başkan , nedeniyle bir videolu mesaj yayınladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın zorluğa, yokluğa düşmemesi için tüm gücümüzü seferber ettik. Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz." dedi.

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

    Başkan , dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz." dedi.

    Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan açıklamalar şöyle:

    Hiçbir vatandaşımızın zorluğa, yokluğa düşmemesi için tüm gücümüzü seferber ettik. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Hizmet götürmenin peşinde olduk.

    Yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin refahını çok daha yükseğe taşıyacağız.



    Yanında olamadığımız sevdiklerimize iletişim araçları ile de olsa ulaşacağınıza inanıyorum. Rabbim'den bir sonraki bayrama esenlikle ulaştırmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.

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