Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir. İnsan bu dünyaya alemlerin rabbine inanmak ve iyi işler yapmak için gelmiştir. Cenabı Hak bizleri ilahi bir fermanla birbirimize kardeş kılmıştır. Bugün buruk bir bayram sabahına uyandık, camilere koşup saf tutamadık. Ancak kalplerimizin aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin önemi yoktur.

Ailemiz en büyük hazinemizdir. Bütün müminler kardeşimizdir. Ana babamızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi arayalım, hal hatırlarını soralım, hayır dualarını alalım.

Bayramlar hürmete layık günlerdir, küskünlükleri, dargınlıkları sonlandıralım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, kin ve nefret beslemeyin birbirinize. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun.

Aziz müminler Ramazan'ı Şerif'i geride bıraktık, ancak biliyor ki rabbimize karşı sorumluluğumuz ömrümüzün sonuna kadar devam edecektir. Salgın hastalık nedeniyle camilerimizde ibadete ara vermiştik. İnşallah 29 Mayıs Cuma günü camilerimiz kademeli olarak cemaatle ibadete açılacaktır.

Elbette bugünlere kolay gelmedik. Gece gündüz demeden çalışıp çabaladıki alınan tedbirlere uyduk elhamdülillah. Filli dualarımıza kalbi dualarımızla destek olduk. Tedbirlerimiz sonuç verdi elhamdülillah. Camilerimizde cemaatle namaz kılacağımız günler yaklaştı.

Camilerimiz cemaatle ibadete açıldıktan sonra da aynı tedbirlere uymak önceliklerimizdir. Sadece öğle ve ikinci vakitlerinde camilerimizde namaz kılacağız. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimizle hastalık belirtisi taşıyan kardeşlerimiz biraz daha sabredecekler. Abdestimizi alarak ve kişisel seccademizi alarak camiye gelelim, maskemizi takalım ve evlerimize dönünceye kadar çıkarmayalım.