Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat?

İslam alemi bir yandan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle bayram namazının nasıl kılınacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Evde bayram namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, duha (kuşluk) namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır?

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.

DUHA NAMAZI NEDİR?

Duha, sözlükte "güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek" anlamlarına gelir. "Dahvetün" kelimesi günün ilerlemesi, güneşin biraz yükselmesi manasına; duhâ kelimesi ise kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir.

Duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece yani bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)