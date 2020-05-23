Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat?

İslam alemi bir yandan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle bayram namazının nasıl kılınacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Evde bayram namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, duha (kuşluk) namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır?
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.
DUHA NAMAZI NEDİR?
Duha, sözlükte "güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek" anlamlarına gelir. "Dahvetün" kelimesi günün ilerlemesi, güneşin biraz yükselmesi manasına; duhâ kelimesi ise kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir.
Duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece yani bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
DUHA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir.
"Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hâriç) mağfiret olunur."
(İbn Mâce İkâmetu's-Salavât, 187)
DUHA NAMAZININ KILINIŞI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için duha namazı kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır.
Subhaneke okunup euzü besmele çekilir.
Fatiha ve ardından Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.
Rüku ve secdeye gidilir.
"Allahü Ekber" diyerek rükûya eğilip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Besmele çekip Fatiha okunur.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
"Allahü Ekber" diyerek rükûya eğilip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
RAMAZAN BAYRAMI İL İL NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul 06:13
Ankara 06:00
İzmir 06:26
Konya 06:06
Gaziantep 05:48
Adana: 05:57:00Adıyaman: 05:43:00
Afyonkarahisar: 06:12:00
Ağrı: 05:20:00
Amasya: 05:47:00
Antalya: 06:15:00
Bursa: 06:15:00
Balıkesir: 06:21:00
Bolu: 06:03:00
Çanakkale: 06:25:00
Denizli: 06:20:00
Eskişehir: 06:10:00
Gaziantep: 05:48:00
Kayseri: 05:52:00
Kocaeli: 06:10:00
Konya: 06:06:00
Manisa: 06:25:00
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN 'BAYRAM NAMAZI' AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı görüntülü mesajında yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğuna işaret eden Erbaş, bayram namazının da bu heyecanın başlangıcını oluşturduğunu vurguladı.
Kovid-19 nedeniyle zor ve hassas zamanların yaşandığına dikkati çeken Erbaş, alınan tedbirler kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlattı. Ali Erbaş, İslam'a göre insan hayatının ve sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu dile getirdi.
"BAYRAM NAMAZI VAKTİNDE MİNARELERDEN TEKBİR SESLERİ YÜKSELECEK"
Camilerden uzak kalmanın hüznünü azaltmak amacıyla bayramın ilk gününde ülke genelinde, her ilin bayram namazı vaktinde minarelerden tekbir seslerinin yükseleceğini bildiren Erbaş, kendisinin de Ankara'da bayram hutbesi irat edeceğini belirtti.
Bayram coşkusunun yaşanabilmesi için önceki bayramlarda olduğu gibi aile fertleriyle, çocuklarla beraber tüm hazırlıkların yapılabileceğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:
"Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 06.00'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."