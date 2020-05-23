Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kovid-19 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19'la mücadelede yeni döneme ilişkin, "Bu normalleşme süreci asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil. Sadece bu yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor. Yani maskeyle sosyal mesafeyle temizlik kurallarına uyarak yaşamayı bir şekilde öğreneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyın programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Kalın, "Salgınla mücadelenin neresindeyiz? Kazandık diyebilir miyiz, yoksa bunu söylemek için erken mi?" sorusuna, "Kazandık demeyelim. Virüsün nasıl davranacağı konusunda halen çok net veriler yok. Virüs mutasyona uğrayabilir. Bilim insanları virüsün farklı davranış modellerine sahip olabileceğine dikkat çekiyorlar." yanıtını verdi.

Kalın, bu süreçte rehavete kapılmanın doğru olmayacağını anlatarak, şunları söyledi:



"Bu normalleşme süreci asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil. Sadece bu yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor. Yani maskeyle sosyal mesafeyle temizlik kurallarına uyarak yaşamayı bir şekilde öğreneceğiz. Bu kurallar, bu alışkanlıklar ve pratiklerle bir müddet daha bu süreci birlikte yönetmek durumundayız ama ortada hakikaten güzel de bir tablo var bizim açımızdan."

Kovid-19 ile ilgili vaka ve vefat sayısının giderek azaldığını aktaran Kalın, "Özellikle vefat ve entübe olan hasta sayısını sıfıra doğru çekersek, sıfır civarlarında tutarsak bu mücadelede çok önemli bir aşamayı geride bırakmış sayılırız ama yeni normalin ne olduğunu da artık görmemiz gerekiyor. Yani özellikle üç nokta; maske, mesafe ve temizlik konusunda gereken tedbirleri bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Ama bir bütün olarak bakıldığında hakikaten biz devlet olarak, millet olarak, bütün kurumlarımızla büyük bir başarı hikayesi yazdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarısına değinen Kalın, "Bir gün bu salgınla ilgili tarih yazıldığında mutlaka Türkiye'nin bu salgında verdiği mücadeleyle ilgili de temiz bir sayfa oraya girecektir diye düşünüyorum."değerlendirmesini yaptı.

Kalın, "Olumsuz bir tabloyla karşılaşılmazsa restoran, kafeler, sahiller, parklar, ormanlar ne zaman açılır?" sorusu üzerine bu konuda Ramazan Bayramı'ndan sonra bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Sosyal mesafe içerisinde kalabalık ortamların oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini anlatan Kalın, "Tabii ki tedrici olarak belli adımlar atılıyor. Şehirler arası seyahat yasakları kaldırıldı. Sokağa çıkmayla ilgili kısıtlama hafta sonlarına tahdit edildi. İşte bu tabii şu anda bayram münasebetiyle devam ediyor ama başka iş yerlerinde kısmi açılımlar var; pastaneler, börekçiler, fırınlar vs." dedi.

Kalın, diğer iş yerlerinin açılmasının da önümüzdeki 10-15 günlük süreçte belli olabileceğine dikkati çekti.

İbrahim Kalın, ekonomiyi normalleştirmek ve insanların yeni normal hayata yavaş yavaş geçmesini sağlamak için temkinli çalıştıklarını belirtti.

Okulların bu yıl açılmayacağına ve sınavların yüz yüze yapılmayacağına işaret eden Kalın, turizmle ilgili alınan tedbirlere değindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti:

"Turizmle ilgili birçok tedbirler alındı. Dolayısıyla burada lokantalar, restoranlar ve buna benzer yerlerle ilgili, yani kalabalık ortamların oluşacağı, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının belki nispeten daha zor olacağı mekanlarla ilgili değerlendirmeler de son tahlilde yine Bilim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri neticesinde, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın değerlendirmeleri neticesinde verilecek bir karar. O yüzden şimdi bir takvim vermek istemiyorum, yanıltıcı olsun istemem. Gereksiz bir umut da uyandırmak istemem ama bu süreci bu şekilde devam ettirebilirsek şu ana kadar yakaladığımız başarı ivmesini devam ettirirsek önümüzdeki haftalarda bununla ilgili inşallah bir adım atma imkanımız olabilir."

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN HAZİRAN ORTALARI GİBİ KISMEN NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kalın, "Yaz tatili için ne gibi önlemler planlanıyor? Örneğin; yazlık yerlerin kapasitesiyle ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Tabii orada kapasitenin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Özellikle otel gibi yerlerde sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde bir kapasite kullanımı söz konusu olacak. Girilen çıkılan yerlerde mutlaka test yerleri olacak. Hem yerli turistler hem yabancı turistler için bu tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığımızın bununla ilgili yayınladığı çok önemli yönergeler var. Şu anda tabii seyahat için, yaz tatili için bir start verilmedi ama bu olduğu zaman gerek işletme sahipleri, gerek çalışanlar, gerekse müşteriler bu yönergeye mutlaka uymak zorundalar. Bunları da şimdiden okumalarında, bakmalarında fayda var. Sağlık Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız geçen hafta bununla ilgili bir çalışma da yaptı. Turizm sektörünün de yavaş yavaş haziran ortaları gibi inşallah açılmasını, kısmen normale dönmesini bekliyoruz. Ama bunu bu tedbirlerle birlikte düşünmek durumundayız. Yerli-yabancı turistlerimizle haziran ortası, üçüncü haftası, haziran ayı sonuna doğru bu hareketliliği görebiliriz ama bunun mutlaka bu hijyen kuralları, virüsle mücadele çerçevesinde olması gerekiyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı detaylı yönergelere lütfen riayet etsinler."

Kalın, turizmle ilgili atılacak hiçbir adımın alınan tedbirlerle çelişki içerisinde olmayacağını da vurguladı.

Salgın konusunda yakalanan pozitif ivmeyi gölgeleyecek herhangi bir gelişmeye müsaade edilmeyeceğini ifade eden Kalın, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışından gelecek turistlerle ilgili ülkede yakaladığımız bu pozitif ivmeyi gölgeleyecek herhangi bir gelişmeye müsaade etmemiz söz konusu değil. Turistler kendi ülkelerinde uçağa binmeden önce de buraya geldikleri zaman da test edilecekler. Turizm bölgelerinde, otel gibi yerlerde de test merkezleri olacak. Kliniklerimiz, sağlık altyapımız olacak buralarda. Otellerde bununla ilgili kişiler görevlendirilecek. Burada bütün bu salgına ilişkin şu anda aldığımız tedbirleri orada turistik mekanların kendi şartları içerisinde hayata geçirecek bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Yurt dışından gelecek turistlerin de alacağımız tedbirlerle Türkiye'de herhangi bir sağlık riski oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde kendi vatandaşlarımızla iç turizm de harekete geçtiği zaman mutlaka gittikleri yerlerde bu kurallara riayet edecekler."

Türkiye'nin salgınla başarılı bir mücadele verdiğini ve iyi bir performans sergilediğini dile getiren Kalın, "Hareketlilik ne zaman artmaya kalktıysa vaka sayıları, bulaşma oranları ve filyasyon etkisi arttı. Dolayısıyla burada içeride hiçbir şey olmaz sadece dışarıdan gelir gibi bir yanlış düşünceye de kapılmamak lazım. İçerideki hareketliliği de kontrol edeceğiz ama dışarıdan gelecek turistlerle ilgili de Sağlık Bakanlığımızın ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çizeceği çerçeve esas olacak." dedi.





