İstanbullu berber coronavirüse savaş açtı! Müşterileri için bir hemşireyi işe aldı...

İstanbul Avcılar'da berber Öztürk Karahan Corona salgınını ciddiye aldı. Müşterilerinin sağlığı için erkek hemşire Yeter Mercan'ı işe başlattı. Karahan, "Müşteriler memnun. Bunu her işyeri yapamaz. Arkadaşın maaş ve SGK primi ile bize maliyeti 3 bin TL'nin üzerinde" açıklamasını yaptı.
Dükkan sahibi Öztürk Karahan
Yeter Mercan, dükkana gelen her müşterinin ateşine bakıyor, dezenfektan ikram ediyor.
Dükkan sahibi Öztürk Karahan
Yeter Mercan, dükkana gelen her müşterinin ateşine bakıyor, dezenfektan ikram ediyor.