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    • 23.05.2020 Gazete
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    İstanbullu berber coronavirüse savaş açtı! Müşterileri için bir hemşireyi işe aldı...

    İstanbul Avcılar'da berber salgınını ciddiye aldı. Müşterilerinin sağlığı için 'ı işe başlattı. Karahan, "Müşteriler memnun. Bunu her işyeri yapamaz. Arkadaşın maaş ve primi ile bize maliyeti 3 bin TL'nin üzerinde" açıklamasını yaptı.

    Saç sakal hemşire!
    İstanbul Avcılar'da berber Öztürk Karahan Corona salgınını ciddiye aldı. Müşterilerinin sağlığı için erkek hemşire Yeter Mercan'ı işe başlattı. Karahan, "Müşteriler memnun. Bunu her işyeri yapamaz. Arkadaşın maaş ve SGK primi ile bize maliyeti 3 bin TL'nin üzerinde" açıklamasını yaptı.



    Dükkan sahibi Öztürk Karahan



    , dükkana gelen her müşterinin ateşine bakıyor, dezenfektan ikram ediyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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