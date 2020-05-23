Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı önemli tedbirler aldı. Pandemi süreci boyunca evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, dün kendilerine verilen izinle ikinci kez dışarı çıktı. Kimileri arkadaşlarıyla hasret giderdi, kimileri de yürüyüş yaptı. Yüzlerindeki gülümseme, mutluluklarının en büyük kanıtıydı.
Gençler, dün kendilerine verilen izni değerlendirdi. Güneşli havada yürüyüş yapıp, arkadaşlarıyla hasret girerdi.
Gençler, dün kendilerine verilen izni değerlendirdi. Güneşli havada yürüyüş yapıp, arkadaşlarıyla hasret girerdi.