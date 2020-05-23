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    • 23.05.2020 Gazete
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    Gençlik bayramı! 15-20 gençler sokakları doldurdu

    , Coronavirüs salgınına karşı önemli tedbirler aldı. Pandemi süreci boyunca evde kalan 15-20 gençler, dün kendilerine verilen izinle ikinci kez dışarı çıktı. Kimileri arkadaşlarıyla hasret giderdi, kimileri de yürüyüş yaptı.

    Gençlik bayramı
    Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı önemli tedbirler aldı. Pandemi süreci boyunca evde kalan 15-20 gençler, dün kendilerine verilen izinle ikinci kez dışarı çıktı. Kimileri arkadaşlarıyla hasret giderdi, kimileri de yürüyüş yaptı. Yüzlerindeki gülümseme, mutluluklarının en büyük kanıtıydı.

    Gençler, dün kendilerine verilen izni değerlendirdi. Güneşli havada yürüyüş yapıp, arkadaşlarıyla hasret girerdi.


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