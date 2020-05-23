Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. Bu cina-yete tepkiler sürerken Kaşıkçı ailesinden ilginç bir hamle geldi. Salah Kaşıkçı, babasının katillerini affettiklerini söyledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. Bu cina-yete tepkiler sürerken Kaşıkçı ailesinden ilginç bir hamle geldi. Salah Kaşıkçı, babasının katillerini affettiklerini söyledi. Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden flaş açıklama: Katilleri affettiklerini duyurdular!