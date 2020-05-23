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    • Güncel
    • 23.05.2020 Gazete
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    ’nın oğlu katilleri affetti

    Gazeteci , Ekim 2018'de 'ın Başkonsolosluğu'nda katledildi. Bu cina-yete tepkiler sürerken Kaşıkçı ailesinden ilginç bir hamle geldi. , babasının katillerini affettiklerini söyledi.

    Haberler Güncel Cemal Kaşıkçı’nın oğlu katilleri affetti
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