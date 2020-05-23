Başkan Erdoğan, corona kısıtlamalarının gözden geçirileceğini belirtti. Çirkin tahrike sert tepki gösterdi: Alçaklar minareden müzik yayını yapıyor
Normalleşme adımları atmaya başladık. İşyerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararları bayram sonrası vereceğiz. Cami hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayın yapıyor. CHP'liler zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor.
BUNDAN ZEVK ALAN CHP'Lİ TUTUKLANDI
CHP'li Banu Özdemir, sosyal medyada sevinç çığlıkları attı. Tutuklandı.
HESABINI MİLLETİM SORAR
Başkan Erdoğan dün partisinin il başkanları toplantısına katıldı. İzmir'de camilere düzenlenen çirkin saldırıyı kınadı, "Bizi yıkma hesabı içinde olanların hesabını milletim sorar" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans ile katıldı. Türkiye'nin Corona salgını ile mücadelesinde aldığı kararların başarısına vurgu yaptı. İzmir'de camilere düzenlenen çirkin saldırıları kınayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor.
Bunların hesabına göre salgın ülkemizi kasıp kavuracak, tüm fabrikalar kapanacak, istihdam çökecek, ekonomi yerle yeksan olacak, millet isyan edecekti. Böylece hükümet yıkılacak, meydan da kendilerine kalacaktı. Tabii yine hüsrana uğradılar.
Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz isimler şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara milletim hesabını sorar.
Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/DbINIn8b4N— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2020
HALİÇ MESAJI
Erdoğan, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı: Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmaviye çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında da biyolojik çeşitliliği korumaya devam edeceğiz.