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    • 22.05.2020 16:56
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    Son dakika: 'de çıkan da 1 kişi yaralandı

    'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan da 1 kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan C.A ile G.A caddede tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavga etmeye başlayınca, C.A yanında bulunan silahla G.A'ya bir el ateş etti. Yaralı G.A olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye sevk edilirken, silahlı saldırgan C.A ise gözaltına alındı.

    Son dakika: Kağıthane'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Olay, 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan C.A ile G.A cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.A yanında bulunan silahla G.A'ya bir el ateş etti. Olayda G.A ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı G.A'yı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü. C.A ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan G.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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