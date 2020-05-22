20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramdan sonra 20 yaş altı yasağı bitecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan 20 yaş altı kişiler yasağın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Normalleşme takviminin hayata geçmesiyle birlikte bayramdan sonra 20 yaş altı yasağı bitecek mi sorusuna yanıt aranıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yanıtı haberimizde…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Ramazan Bayramı sonrası için alınacak yeni kararlara göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yapılan kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor. Verilerin olumlu olması durumunda ise yasak tamamen kaldırılacak.