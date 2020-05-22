20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramdan sonra 20 yaş altı yasağı bitecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan 20 yaş altı kişiler yasağın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Normalleşme takviminin hayata geçmesiyle birlikte bayramdan sonra 20 yaş altı yasağı bitecek mi sorusuna yanıt aranıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yanıtı haberimizde…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Ramazan Bayramı sonrası için alınacak yeni kararlara göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yapılan kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor. Verilerin olumlu olması durumunda ise yasak tamamen kaldırılacak.
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altı vatandaşlar için açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan,"1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" dedi.
20 yaş altı kişilerin seyahat etmesine izin bulunmuyor.
İSTİSNA DURUMLAR NELERDİR?
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.
KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.