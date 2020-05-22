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    • 22.05.2020 23:46
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    'dan 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı

    81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı. Bakan Koca toplantıya ilişkin görüntüleri, "81 İlimizin Sağlık Müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptık. İl il güncel gelişmeleri ve Koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik." sözleriyle paylaştı.

    Bakan Koca'dan bayram öncesi kritik toplantı

    , 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı
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