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    • 22.05.2020 23:33
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan için taziye mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı 'da gerçekleşen ndan dolayı Pakistan'a başsağlığı diledi. Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan Pakistan için taziye mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı 'da gerçekleşen ndan dolayı Pakistan'a başsağlığı diledi.

    Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek Ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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