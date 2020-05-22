Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Pakistan'da gerçekleşen uçak kazasından dolayı Pakistan'a başsağlığı diledi.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek Ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.