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    • 21.05.2020 08:57
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    : 'da yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi

    haberi... 'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle te yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü. Trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle te yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü. Bakırköy D-100 karayolunda trafik kimi yerlerde akıcıyken bazı yerlerde yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi.

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesi Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Yoğunluk Acıbadem'den başlarken Altunizade Köprüsü katılımında da trafik akışının yavaşladığı görüldü. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi
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