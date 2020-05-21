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    • 21.05.2020 09:34
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    300 kişilik tesktil fabrikasında alarmı!

    Kastamonu'da işletilen bir nda çalışan işçiler peş peşe rahatsızlanarak hastaneye müracaat ettiler. 300 çalışanı bulunan fabrikada birkaç işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun sonucunda fabrika 15 günlüğüne üretimi durdurdu. Testleri negatif çıkan işçilerin evlerinde izole olmaları istendi.

    300 kişilik fabrikada koronavirüs alarmı!

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösterin bir nda çalışan işçilerden bir tanesi rahatsızlanarak müracaat etti. Ardından aynı fabrikada çalışan diğer işçilerin de peş peşe rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etmeleri sonrası Kastamonu Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tekstil fabrikasında işçilere Covid-19 testi uygulandı. Yaklaşık 300 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki bütün işçilerden örnekler alındı. Alınan bu örnekler sonucunda bazı işçilerde korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine testleri negatif çıkan işçiler, evlerine gönderilerek kendilerini izole etmeleri istendi. Ayrıca 9 tekstil işçisi de Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

    "EVLERİNİZDE KENDİNİZİ İZOLE ETMENİZ ZORUNLUDUR"
    Yaşanan bu gelişmelerin üzerine tekstil fabrikası işçilere mesaj göndererek, fabrikanın üretime 15 gün ara verdiğini yazdı.
    Fabrika, işçilere gönderdiği mesajında şunları kaydetti: "İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeni ile fabrikamız bugün itibariyle (20.05.2020) 15 gün süreçle İl Sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerimizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. İş başı yapacağımız tarih 03.06.2020'dir"

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