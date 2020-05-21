Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltında bulunan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden ikisi sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.