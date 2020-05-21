Bazı Ergenekon sanıklarının da avukatlığını yapan Vural Ergül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararında, sanık Vural Ergül'ün HTS kayıtları incelendiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında soruşturma yürütülen bir kısım avukat, gazeteci, FETÖ/PDY ile iltisaklı yayın kuruluşlarında çalışan kişiler ve MİT tırları soruşturması kapsamında müdafiliğini yaptığı Hamza Celepoğlu ile telefon görüşüme kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Sanığın 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sırasında Twitter üzerinden yapmış olduğu "#YURTTA SULH KONSEYİ...." içerikli paylaşımın davanın konusu olduğu ayrıca TCK'nın 299/1 maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "TCK'nın 301/1 maddesinde düzenlenen "Türk milletini aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu yönünde mahkumiyetine yeter delil elde edilememişse de, darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY mensuplarınca yapıldığını bilen sanığın, söz konusu tweetleri darbe teşebbüsü sırasında ve halka yapılan, darbeye karşı koymak için sokağa çıkma çağrısı üzerine paylaşması hususları da dikkate alındığında bu yöndeki eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu oluşturmuştur."

Ergül'ün, Twitter üzerinden yaptığı darbe girişimini öven paylaşımların silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu oluşturduğunun tüm dosya kapsamı ile sabit görüldüğü vurgulanan kararda, sanığın bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiği aktarıldı.

İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU

Gerekçeli kararda, sanık Ergül'ün Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlar sonucunda TCK 299. maddesinde yazılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu ve yine Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yazılı "Türk milletini aşağılamak" suçu yönünden gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kararı temyiz edeceği ve mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine de soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergül, yaklaşık 4 ay sonra bulunabilmişti.