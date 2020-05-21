21 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba günleri yapılan Süper Loto'da bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 21 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları...
21 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
7 - 11 - 23 - 37 - 41 - 48
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 204 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 554 kişi 185 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 498 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırıldığı bildirildi.