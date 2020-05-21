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    • 21.05.2020 13:17
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    'da bir yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

    'da Viranşehir karayolunun üzerinde gerçekleşen da minibüs sürücüsü kontrolden çıkınca araç devrildi. Yolcu minibüsünde sürücü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yararıları kent merkezindeki hastanelere sevk etti. Tedaviye alınan hastaların durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Şanlıurfa'da korkunç kaza: yolcu minübüsü devrildi!

    , öğle saatlerinde - Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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