Adana'da, Vefa Sosyal Destek ekibi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla yardım dağıtırken saldırıya uğradı. Saldırganlardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu ortaya çıktı.





26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, alçak saldırıyı aklamaya çalışarak Twitter hesabından bir video paylaşıp "Başarılı haber ajansı ANKA, gerçeği ortaya çıkardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'PKK' benzetmesi yüzünden tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın VEFA Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü. Arkadaşımıza annesinin yanında silah çekiliyor." İddiasında bulundu.

Başarılı haber ajansı ANKA, gerçeği ortaya çıkardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'PKK' benzetmesi yüzünden tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın VEFA Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü. Arkadaşımıza annesinin yanında silah çekiliyor. pic.twitter.com/w4RnsqC4RT — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 21, 2020

Barış Yarkadaş'ın sinsi operasyonu pek uzun sürmedi. Yarkadaş'ın alçak saldırıyı aklamak için Twitter'da belli yerleri sansürlenmiş bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videonun orijinalinde, şahısların polislerimize dahildiyerek saldırdığı görülüyor.

OLAY

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, itiraz üzerine tutuklanmıştı.



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