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    • 20.05.2020 09:37
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    Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da durma noktasına geldi

    haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 'nde yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    Durma noktasına geldi! Bu sabah İstanbul

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü.



    Edirne istikametinde yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. () Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü.



    Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

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