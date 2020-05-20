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    • 20.05.2020 10:23
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    Çıkan ı film izler gibi izlediler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar!

    'da, 3 katlı bir binanın terasında yakılan mangaldan çıktığı öne sürülen , itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bu sırada sokağa dökülen mahalleli, sosyal mesafe kuralını ihlal edip film izler gibi yangını seyretti. Polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı.Yangın itfaiyecilerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!


    'nın Osmangazi ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın terasında akşam saatlerinde çıktı. İftar öncesi yakılan mangaldan çıktığı öne sürülen yangın, üzeri kapalı olan terasın çatısını sardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    POLİS EKİPLERİ VATANDAŞLARI UYARDI

    Bu sırada sokağa dökülen mahalleli, film izler gibi yangını seyretti. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Bu sırada vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı.
    İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

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