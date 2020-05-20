"İNSANLARDAN UZAKLAŞTIRABİLİRİZ"

"Farklı yöntemlerle bunları insanlardan uzaklaştırabilirler" dilen Dikmen, "Örneğin ışık tuzakları konulabilir. Işığa gelmeleri nedeniyle onları kırsal alana konulan çok parlak ışıklarla cezbedebiliriz. Su içerisinde sadece bu larvalara etki eden ilaç veya yöntemleri kullanabiliriz. Anadolu'da bu tür göllere alabalık veya sazan konularak popülasyonlarının azalmasının önüne geçilebiliyor. Kurbağa gibi daha biyolojik yöntemler denenebilir." diye konuştu

"RAHATSIZ OLANLAR LOŞ IŞIKTA OTURSUNLAR"

Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen bu sineklerin 4-5 günlük ömürleri bulunduğunu, aynı anda yetişkin birey haline gelmedikleri için varlıklarının bir-iki hafta daha görülebileceğini vurgularken, "Bunlardan rahatsız olanlar loş ışıkta otursunlar. Onlardan korkmasınlar. Bunlar için çok ciddi ilaçlama yapılırsa çocuğunuza veya vücudunuza başka zarar verebilir. Yerleri belli. Belediye veya ilgili kurumlar göle lavra ile beslenen balık veya kurbağa gibi canlıları bırakabilir" ifadelerini kullandı.